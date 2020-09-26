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20 مليار والتنفيذ خلال 6 شهور.. تفاصيل ما دار بين الرئيس ومدبولي أمس

20 مليار والتنفيذ خلال 6 شهور.. تفاصيل ما دار بين الرئيس ومدبولي أمس

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الرئيس و مدبولي
السبت، 26-09-2020 02:19 م إيمان هاني
أشاد الإعلامي محمد على خير، بحديث رئيس الوزراء أمس، عن ملف الصناعة، قائلا: "مصر لديها بنية تحتية سواء غاز أو كهرباء أو طرق، ولكن نحتاج أن ينعكس ذلك على استثماراتنا".

وأضاف خلال برنامج "المصرى أفندى"، على فضائية " القاهرة والناس"، قائلا: "أمس التقى السيسى برئيس الوزراء، وتحدث معه عن متأخرات الصادرين، وهو الدعم الذى تمنحنه الدولة للمصدرين، وتبين أن هذ المتأخرات تبلغ 20 مليار جنيه، وسوف يتم دفعهم خلال 6 شهور".

وتابع: "حجم إنتاجنا الكلى لكل المصانع يفيض عن حاجة السوق المصري، فأملنا في التصدير، والصناعة، وفرص العمل، وهذه المنظومة كانت تحتاج بنية تحتية قوية، وهو ما تم بالفعل، بشهادة المؤسسات الدولية، معقبا: "الحل للخروج من كل مشاكلنا هو التصدير".







 

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