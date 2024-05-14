20 طن من الفضة و16 كيلو ذهب.. تفاصيل تطوير مسجد السيدة زينب





كشف مصدر بوزارة الأوقاف، تفاصيل تطوير ضريح السيدة زينب رضي الله عنها، بعد افتتاحه، أمس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلطان البهرة مفضل سيف الدين.

وقال المصدر في تصريحات نقلها موقع مصراوي، إنه تم استخدام ٢٠ طن و٣٠٠ كيلو فضة، و١٦ كيلو ذهب في تطوير ضريح السيدة زينب رضي الله عنها، على نفقة سلطان طائفة البهرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطوير دورات مياه مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها لتضاهي أحدث الدورات المياه في العالم، فضلا عن فرش المسجد بأفخم أنواع السجاد.

ونوه المصدر، إلى أن عملية التطوير حافظت على رونقها الإسلامي ولم تغير أي من معالم المسجد الموجودة به منذ إنشائه، مشيرا إلى أنه التشديد على عمال وأئمة المسجد بضرورة متابعة حركة الزائرين أولا بأول.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الاثنين، مسجد السيدة زينب ( رضي الله عنها ) ضمن خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت عز وجل مبنى ومعنى بصفة عامة واهتمامها بالقاهرة التاريخية ومساجد آل البيت بصفة خاصة، يرافقه سلطان طائفة البهرة مفضل سيف الدين.

وزار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.