20 ألف جنيه هدية من الحكومة للأمهات.. تفاصيل

السبت، 18-03-2023
03:07 ص
نسمه عبد الوهاب
بشري سارة زفتها الحكومة
للسيدات المتزوجات بحصولهن على 1000 جنيه سنويًا بحد أقصى، للواتي تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 45 عامًا، حال التزامهن بإنجاب طفلين فقط، والتي تحدث عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفق بيان رسمي، بعد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، كنوع من الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
كما أشار وزير المالية إلى أن المرأة المتزوجة يمكنها أن تأخذ المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما، كما سيسقط من حقها المطالبة بأي مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.