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2.5 مليار..تفاصيل صفقة شراء أحمد عز حصة «أبوهشيمة» في حديد المصريين

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الإثنين، 13-12-2021 04:00 م

كشفت وسائل إلإعلام تفاصيل صفقة استحواذ شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، على حصة رجل الأعمال  أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين.
وتبلغ قيمة الحصة التي قامت شركة  العز الدخيلة للصلب بشرائها  18% من إجمالي حقوق الملكية في رأسمال شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب.
وتبلغ القيمة الإجمالية لعملية شراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين 2.5 مليار جنيه، وسيتم سدادها من موارد الشركة.
وقالت شركة حديد عز في بيان للبورصة أمس الأحد، أن الحصة التي سيتم شراؤها تخص رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة المؤسس وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.
واعتمد مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب دراسة المستشار المالي المستقل بشأن القيمة العادلة لمجموعة حديد المصريين والتي قدرت القيمة العادلة للسهم بنحو 1192.87 جنيه.
وتمت الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مجتمعين أو منفردين في التوقيع على اتفاقيات وعقود بيع الأسهم، وإصدار أوامر الشراء وتوقيع كافة المستندات الأخرى اللازمة لإتمام عملية نقل ملكية الأسهم، وتقديم المستندات اللازمة لتنفيذ خطة الاستثمار أمام الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات الحكومية الأخرى في هذا الشأن.
وتأسست شركة حديد المصريين لإدارة مشروعات مصانع الصلب في سبتمبر 2012، والنشاط الرئيسي للشركة يتمثل في إدارة مشروعات مصانع الصلب وإدارة المشروعات الصناعية.

وتعمل مجموعة العز الدخيلة للصلب في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، وتمتلك الشركة 4 مصانع موزعة في الإسكندرية والسويس ومدينة السادات ومدينة العاشر من رمضان، بحسب موقع الشركة.
 

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