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190 سم.. تركي آل الشيخ يطلب شاباً مصرياً للعمل بمقابل خرافي

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الإثنين، 16-09-2024 01:04 م


أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن توفر وظيفة شاغرة لشاب متخصص في الفنون القتالية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أحتاج إلى شاب في مهمة محددة في مجال الفنون القتالية، على ألا يتجاوز عمره الثلاثين عاماً، وطوله يزيد عن 190 سم، ويمتاز ببنية رياضية. من يمتلك هذه المواصفات ويرغب في المشاركة معنا في حدث مهم، يمكنه التقديم عبر GEA والتواصل مع الأخ حمادة إسماعيل. سيكون العائد مجزياً."

وفي سياق آخر، كشف آل الشيخ عن اختيار المخرج الذي أدار مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليكون المسؤول عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

وتُقام المباراة بين الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر على ملعب "المملكة أرينا" في المملكة العربية السعودية.

وفي حديثه لبرنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد آل الشيخ أن الاستعدادات لمباراة السوبر الأفريقي تجري على قدم وساق، لضمان خروجها بالشكل الذي يليق بالفريقين الكبيرين.

وأضاف: "سيتم عقد مؤتمر صحفي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لتوضيح كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة".

وأشار إلى أنه تم تسليم إدارة الأهلي 1500 تذكرة، وتماثلها لإدارة الزمالك، لتوزيعها على جماهير الفريقين. كما أوضح أن عملية حجز التذاكر تتم بشكل إلكتروني، ولا تدخل لهيئة الترفيه في هذا الشأن.

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