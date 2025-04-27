1600 جنيه.. الحكومة تعلن زيادة المرتبات رسميًا

أعلنت الحكومة عن موعد زيادة المرتبات رسميًا ، حيث تتراوح الزيادة بين 1100 جنيه و1600 جنيه للدرجات العليا وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وينتظر نحو 4.5 مليون موظف حكومي موعد زيادة المرتبات رسميًا وقيمتها بحسب الدرجات الوظيفية.

زيادة المرتبات والمعاشات، كشف عنها وزير المالية، أحمد كجوك، ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وتقديم الدعم لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة".

يتم زيادة الأجور بقيمة 1100 جنيه للدرجة السادسة، والتي تمثل الحد الأدنى للأجور، بينما تصل الزيادة إلى 1600 جنيه للدرجة الممتازة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعى.

جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد الزيادة

جاء جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد تطبيق الزيادات الجديدة كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.

الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.

الدرجة الثانية: 8900 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.

تفاصيل الزيادات الجديدة في المرتبات

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، بينما ستكون أقصى زيادة 1600 جنيه للدرجات العليا وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء في مؤتمر حكومى أسبوعي.

صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة

وقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال» أمام مجلس النواب قبل أيام، ويشمل:

10 % علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا

15% علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا

زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.