14 يوم إجازة للموظفين والطلاب في شهر إبريل

ينتظر الطلاب والموظفون 14 يوما إجازة في شهر أبريل المقبل ، ولعل أبرزها إجازة عيد الفطر المبارك 2023، التي تكون في أواخر الشهر، ضمن إجازات تصل إلى 14 يوما خلال هذا الشهر فقط.

إجازة عيد الفطر 2023

ويتطلع الكثير إلى معرفة توقيت إجازة عيد الفطر 2023 ، إذ تهل علينا هذه المناسبة الكريمة خلال شهر أبريل المقبل والتي ستكون لمدة 3 أيام للطلاب والموظفين في المصالح الحكومية وكذلك القطاع الخاص.

عيد تحرير سيناء

وتتضمن إجازات شهر إبريل 2023 ، إجازة عيد شم النسيم ، فضلا عن عيد تحرير سيناء، وإجازة عيد القيامة للأقباط .

إجازات شهر أبريل 2023

ويشتمل شهر إبريل المقبل على 14 يوم إجازة للطلاب والموظفين والتي تضم ما يلي :

1- يوم السبت الموافق 1 أبريل ..إجازة أسبوعية.

2- يوم الجمعة 7 أبريل.. إجازة أسبوعية

3- يوم السبت 8 أبريل.. إجازة أسبوعية.

4- يوم الجمعة 14 أبريل.. إجازة أسبوعية.

5- يوم السبت 15 أبريل.. إجازة أسبوعية.

6- يوم الأحد 16 أبريل.. إجازة عيد القيامة الأقباط فقط

7- يوم الاثنين 18 أبريل.. إجازة شم النسيم.

8- يوم الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

9- يوم الخميس 21 أبريل أول أيام عيد الفطر.

10- يوم الجمعة 22 أبريل ثاني أيام عيد الفطر.

11- يوم السبت 23 أبريل.. ثالث أيام عيد الفطر.

12- يوم الإثنين 25 أبريل ..إجازة عيد تحرير سيناء.

13- الجمعة 28 أبريل.. الإجازة الأسبوعية.

14- السبت 29 أبريل ..الإجازة الأسبوعية.

موعد عيد الفطر 2023 في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية ، فإن موعد عيد الفطر 2023 سيكون يوم الجمعة 21 أبريل 2023، بحيث يكون أخر أيام شهر رمضان الفضيل الخميس 20 أبريل 2023.

أما دار الإفتاء فستعلن من خلال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، بعد مغرب يوم الخميس الذي يوافق 29 من شهر رمضان، 20 أبريل 2023

وإذ تم رؤية الهلال في يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل ، ستعلن دار الإفتاء الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك وبذلك يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا.