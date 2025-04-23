كشفت مصادر عن مخالفة جديدة تتعلق بسلسلة محلات "بلبن".

وبحسب قناة العربية، فإنه في إطار استكمال عملية الفحص لسلاسل محلات "بلبن" وباقي الشركات التابعة لذات المالك، والتي جرى إغلاقها لحين توفيق الأوضاع، والالتزام بالاشتراطات الصحية، تم اكتشاف مخالفة أخرى.

وذكرت أن السلطات قامت بفحص الموقف الضريبي وتبين وجود إيرادات لم تقم الشركة بتقديم إقراراتها الضريبية وتخلفت عن سداد الضريبة المستحقة عنها للدولة وتقدر بحوالي 135 مليون جنيه.

وكانت شركة "بلبن" للحلويات الشهيرة، قد أعلنت السبت الماضي، حدوث انفراجة حول أزمة إغلاق فروعها في البلاد.

ووجهت الشركة في بيان رسمي، الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أنها تلقت استجابة سريعة وتدخلاً مباشرًا من الرئيس، ودعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة والعمل داخل السوق المصري.