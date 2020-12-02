الأربعاء، 02-12-202010:19 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشفت مصادر مطلعة أن مجموعة عبد المحسن عبد العزيز الحكير القابضة للسعودية
ضخت استثمارات ما بين 100 إلي 130 مليون جنيه في مشروع تنمية أعمال " الماجيك
لاند " المدينة الترفيهية التابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي .
و أضافت المصادر في تصريحات صحفية لـ" المال " أن الاستثمارات
تضمنت الإنفاق علي دراسات الجدوى والرسومات الهندسية و التراخيص و مرتبات العاملين
بالإضافة إلي سداد مبلغ حق الانتفاع السنوي بشكل دوري لمدينة الإنتاج الإعلامي .
جدير بالذكر أن المدينة أعلنت في وقت سابق عن بيع حق انتفاع " الماجيك
لاند " إلي مجموعة الحكير بقيمة 22.3 مليون جنيه سنويا بنظام التشييد و
التشغيل و نقل الملكية إلي " بي أو تي " بمعني تولي مستثمر من القطاع
الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشغيل و إدارة المشروع
لمدة امتياز معينة .