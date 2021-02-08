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13 رصاصة.. تفاصيل العثور على جثة رجل أعمال شهير

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 08-02-2021 05:09 م محمد فضل
عثرت أجهزة الأمن على جثة رجل أعمال صاحب سلسلة محال مشويات شهيرة، بمنطقة الحزان الأخضر، مقتولًا على يد مجهولين ومصابًا بعدة طلقات نارية.

ووفقا للتحريات أطلق المجهولين 13 رصاصة على المجني عليه، حيث استقرت رصاصة فى رأسه، بحسب ما أفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية .

وذكرت التحريات أن المتهمين تربصوا بالمجني عليه وأطلقوا عليه 13 طلقة أثناء وجوده في مزرعته بمنطقة الحزام الأخضر، انتقاما منه لرفضه عمل المتهمين لديه في المزرعة.

وعقب تلقي البلاغ أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان الواقعة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وتحفظت على فوارغ الطلقات، وطلبت تحريات المباحث، وبدأت فى استجواب المتهمين بعد أن ألقى القبض عليهم بمعرفة قوات الشرطة.
 

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