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1000 جنيه راتب شهري للأسر المتبنية أطفال أيتام

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الرئيس السيسي
 
الخميس، 18-03-2021 09:16 م المصريون

كشفت مصادر مطلعة، أن هناك توجيهًا بدراسة دعم الأسرة التي تقوم برعاية وكفالة الأطفال الأيتام أو بلا مأوى بمبلغ مالي يقدر بـ1000 جنيه شهريا فيما يعرف بالأسرة البديلة، حسب "القاهرة 24".
وفي سياق منفصل كشفت مصادر مطلعة تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بزيادة موارد صندوق رعاية الأطفال بلا مأوى.
وقالت المصادر في تصريحات للموقع المذكور، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية لوزارة التضامن الاجتماعي بزيادة موارد صندوق رعاية الأطفال بلا مأوى؛ للإنفاق على المشردين.
وفي سياق آخر، شددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوى، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.
وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة لا تعمل فقط على الفئات الأولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل على تنمية الانسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة ان الوزارة تعمل على إعلاء قيمة العمل وتشجيع الأسرعلى العمل والإنتاج.
 

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