100 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في الهجوم على غزة

السبت، 28-10-2023
07:11 م
نسمه عبد الوهاب
كشف جيش الاحتلال عن عدد الطائرات الحربية الإسرائيلية التي استخدمها أمس في الاجتياح البري
على قطاع غزة
، حيث شاركت نحو 100 طائرة حربية إسرائيلية
في قصف أهداف بقطاع غزة
.
وقالت حركة حماس، أنها تمكنت من التصدي لقوات الاحتلال ومنعهم من التوغل في مناطق ببيت حانون وشرق البرج وسط قطاع غزة
، حيث اشتبك حركة المقاومة مع القوات الإسرائيلية في بلدة بيت حانون في شمال شرقي غزة
وفي البريج بوسط القطاع.
وأكدت حماس، في بيان لها، أن كتائب القسام وكل قوى المقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها تتصدى بكل قوة للعدوان وتحبط التوغلات، ولن يستطيع نتنياهو وجيشه المهزوم من تحقيق أي إنجاز عسكريالهجمات التي تعرض لها الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر، لا تبرر القتل الجماعي الذي تشهده غزة
، لا شيء يمكن أن يبرر قتل المدنيين واختطافهم عمدا أو إطلاق الصواريخ على أهداف مدنية.