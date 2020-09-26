100 ضابط استخباراتي صيني يعملون بنيويورك

السبت، 26-09-2020
08:01 م
فتحي مجدي
قال جيمس إم أولسون، الرئيس السابق للاستخبارات المضادة في وكالة المخابرات المركزية الأمربكية، إن الصين
لديها أكثر من 100 ضابط استخبارات يعملون في نيويورك.
وأضاف في تصريحات إلى صحيفة "نيويورك بوست": "برنامج التجسس خاصتهم ضخم. إنهم ينقبون بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي ويبحثون عن الأمريكيين الصين
يين الذين لديهم مودة للصين الأم".
ويبدو أن هذا هو الحال مع ضابط شرطة نيويورك، بايماداجي أنجوانج، وهو مواطن أمريكي من أصول تبتية، تم اعتقاله يوم الاثنين، بتهمة التجسس لصالح الصين
.
ويواجه أنجوانج (33 عامًا)، وهو رقيب سابق في مشاة البحرية والجيش الأمريكي في الاحتياط، تهمًا تشمل العمل بشكل غير قانوني كعميل لحكومة أجنبية والاحتيال الإلكتروني والإدلاء ببيانات كاذبة.
ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن قنصلية نيويورك تُستخدم كمركز رئيسي لجهود التجسس الصين
ية، مرجحًا مزيدًا من الاعتقالات في صفوف الصين
يين المتواجدين بالولايات المتحدة.
قال أولسون، الذي يدّرس الاستخبارات ومكافحة التجسس في كلية بوش للخدمات الحكومية والعامة بجامعة تكساس إيه آند إم: "الشرطة والجيش ومكافحة التجسس أهداف كبيرة جدًا. سيكون للصينيين اهتمام كبير بشخص ما مع شرطة نيويورك يمكنه الحصول على السجلات، وتقديم الآثار، ومعرفة من يخضع للتحقيق".
قال إتش كيث ميلتون، المؤلف المشارك لكتاب "مواقع التجسس في مدينة نيويورك"، إن "وكالة الاستخبارات الصين
ية، وزارة أمن الدولة، ستبدأ الاتصال فيما يتعلق بعملية التوظيف، عبر شخص له صلات بحياة الشخص المستهدف السابقة في الوطن".
وأضاف مستشار وكالة المخابرات المركزية: "إنهم يدعون (المجند) لتناول العشاء، وربما يصطحبونه إلى الأوبرا ويطلبون منه في النهاية أن يفعل شيئًا رماديًا واحدًا لصالح الصين
".
وأوضح أولسون: "الناس مقتنعون بأن ما يفعلونه لن يضر بمصالح الولايات المتحدة - على الرغم من أنه كذلك بالطبع. لدى الصين
عدة جواسيس يعملون في مشروع معين. لذلك قد يحصل (الوكيل) على أجزاء صغيرة من المعلومات، والتي تبدو غير مهمة، لكنها جزء من خطة أكبر".
وأشار أولسون متحدثًا عن أنجوانج: "سوف يستخدمونه لمعرفة ما تفعله شرطة نيويورك من حيث المراقبة، وقواعد البيانات التي لديهم، وما يتعلمونه من ممثلي الصين
في الأمم المتحدة ومسؤولي القنصلية".
وكان أحد المؤشرات المحتملة هو أن أنجوانج قام برحلات متعددة إلى الصين
على الرغم من استقراره في الولايات المتحدة كطالب لجوء.
قال أولسون: "قد يقترح المعالجون القدوم إلى الصين
لاستخلاص المعلومات والتعويض وتلقي متطلبات جمع المعلومات الاستخبارية. سيسمح لهم ذلك بمقابلة (الجاسوس) على أرضهم حيث يمكن تقييمه وتناول الخمر وتناول العشاء ومعاملة الشخص المهم".
وفقًا للمعلومات الواردة من التنصت على المكالمات الهاتفية، أخبر أنجوانج عن إجراء اختبار شرطة نيويورك الذي يمكن أن يؤدي إلى ترقية، قائلاً إنه يقوم بذلك "من أجل الأشخاص في الوطن".