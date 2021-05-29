100 جسم مجهول يحاصر تسع سفن حربية تابعة للبحرية الأمريكية

ادعى صانع الأفلام الاستقصائية، جيريمي كوربل، والمهتم بالأجسام الغامضة الطائرة، أن سفن البحرية الأمريكية أحيطت بما يصل إلى 100 جسم غامض خلال شهر واحد.وشارك كوربل لقطات جديدة عبر تطبيق "إنستجرام" لتسعة أشياء مجهولة الهوية ظهرت على رادار حاملة الطائرات "يو إس إس أوماها" التابعة للبحرية الأمريكية في 15 يوليو 2019.ويتبع مقطع فيديو، مركبة كروية تختفي في المحيط بالقرب من نفس سفينة حاملة الطائرات. ونشر جيريمي في وقت سابق لقطات لأجسام غريبة الشكل هرمية تجتاح حاملة الطائرات "يو إس إس راسل" خلال نفس الفترة في صيف 2019.وعلى الرغم من الإصدارات العديدة، هناك إجماع عام على أنها مجرد قمة جبل الجليد، لا سيما قبل تقرير وزارة الدفاع "البنتاجون" المرتقب صدوره عن الأجسام الطائرة المجهولة الشهر المقبل. في حديثه إلى صحيفة "ديلي ستار"، قال جيريمي إن عشرات الأجسام مجهولة الهوية اجتاحت تسع سفن حربية في دائرة نصف قطرها 100 ميل خلال يوليو 2019.وقال: "أبلغني أن هناك ما بين 50 إلى 100 مجهول كانوا يحتشدون بالعديد من السفن. عبر الراديو كانوا يتحدثون ذهابًا وإيابًا ويعانون من أنواع مماثلة من الاتصالات".وتابع" "كان أحدهم يحوم فوق، بصريًا مثل الآخرين. لكنها كانت ثابتة فوق كل سفينة كانت تعاني من هذا، ثم كان هناك عدد من الأجسام الطائرة المجهولة الأخرى التي تؤدي الرقم ثمانية ودوائر تحوم حول هذه السفن".ورجح العديد من المتشككين أن هذه الأشياء ليست أكثر من طائرات بدون طيار متقدمة. لكن جيريمي ادعى أنه تم استخدام أحدث التقنيات المضادة للطائرات بدون طيار في بعض حالات المشاهدة وثبت أنها غير فعالة.وقال: "التكنولوجيا المضادة للطائرات بدون طيار هي شيء نمتلكه وعادة ما تكون فعالة للغاية. ما زلنا نبحث في سبب عدم فعاليتها". وكما هو الحال مع جميع مقاطع الفيديو السابقة لجيريمي، أكد "البنتاجون" أن المقطع أصلي.وقال متحدث باسم شبكة (NBC): "يمكنني أن أؤكد أن الفيديو الذي أرسله التقطه أفراد البحرية، وأن UAPTF (فرقة العمل الخاصة بالظواهر الجوية غير المحددة الهوية) أدرجته في اختباراتها الجارية. ليس لدي المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع من أجلك".وأخبر جيريمي الشبكة سابقًا أن البحرية الأمريكية عرضت 10 مقاطع فيديو للأطباق الطائرة خلال جلسة إحاطة، بما فيها أحد "المواجهات في منطقة حرب".https://www.dailystar.co.uk/news/weird-news/nine-navy-warships-were-swarmed-24203067