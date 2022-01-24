10 مطالب خليجية للمصالحة مع لبنان.. تعرف عليهم

الإثنين، 24-01-2022
03:05 م
كشفت مصادر دبلوماسية خليجية عن بنود المبادرة التي حملها
وزير الخارجية الكويت
ي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى لبنان
، والتي تستهدف إعادة
بناء الثقة بين بيروت ودول الخليج
، بعد أزمة سياسية معقدة.
ونشرت صحيفة "الجريدة" الكويت
ية البنود التي قالت
إنها مستنبطة بالكامل من قرارات الشرعيّة الدولية، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية،
إذ تضمنت 10 مطالب من لبنان
هي: "1- التزام لبنان
مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي
والمالي. 2- إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنان
ية. 3- اعتماد سياسة النأي بالنفس
وإعادة إحيائها بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة".
وتضمنت "4- احترام سيادة الدول العربية والخليج
ية ووقف
التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول. 5- احترام قرارات الجامعة العربية
والالتزام بالشرعية العربية. 6- الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن
الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
اللبنان
ية. 7- اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنان
ية".
وشددت المطالب على "8- منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة
أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج
من خلال عمليات تهريب المخدرات. 9- الطلب
من الحكومة اللبنان
ية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
10- اتخاذ لبنان
إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمس بالشأن
الداخلي لدول الخليج
، كما حصل في الفترة الماضية لجهة تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية
والمعارضة السعودية".