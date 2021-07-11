10 فوائد مذهلة لتناول سمك السلمون تجعلك تحافظ عليه يوميًا

الأحد، 11-07-2021
12:56 م
يعتبر سمك السلمون
هو الوجبة الغذائية الأكثر غنى على وجه الأرض، بسبب
يحتويه من عناصر غذائية شديدة التنوع.
وجاءت أبرز الفوائد
الصحية لسمك السلمون
، على النحو التالي..
1-غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية:
تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية، ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا
يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.
2-مصدر جيد
للبروتين: يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من
الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون
على 22-25 غراما من البروتين.
3-غني
بفيتامينات بي: إن 100 غرام من سمك سلمون تحتوي على مجموعة من فتيامينات بي، التي
تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام
إلى طاقة.
4-يحتوي على
البوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة
بالسكتة الدماغية، وفق موقع “هليث لاين”.
5-معبأ بالسيلينيوم..
أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة
بالسرطان.
6-يحتوي على
مضادات الأكسدة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة
الكوليسترول الضار.
7-يقلل من مخاطر
الإصابة بأمراض القلب: يساعد تناول سمك السلمون
بانتظام في الحماية من أمراض
القلب، ومرد ذلك قدرة السلمون على زيادة دهون أوميغا 3 في الدم، بحسب موقع “سكاي
نيوز”.
8-يساعد على
التحكم بالوزن: مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون
على تنظيم
الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع.
9-يساعد في
محاربة الالتهاب: يمكن أن يكون سمك السلمون
سلاحا قويا ضد الالتهابات. يعتقد
العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ، بما في
ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.
10-يحمي صحة
الدماغ: يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن
وظائف المخ.