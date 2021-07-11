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10 فوائد مذهلة لتناول سمك السلمون تجعلك تحافظ عليه يوميًا

كيفية_طبخ_سمك_السلمون
سمك
Native
الأحد، 11-07-2021 12:56 م

يعتبر سمك السلمون هو الوجبة الغذائية الأكثر غنى على وجه الأرض، بسبب يحتويه من عناصر غذائية شديدة التنوع.
وجاءت أبرز الفوائد الصحية لسمك السلمون، على النحو التالي..
 1-غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية: تعتبر دهون أوميغا 3 ضرورية، ويجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها، وهذه الدهون مهمة لمحاربة الالتهابات وخفض ضغط الدم.
2-مصدر جيد للبروتين: يساعد البروتين على بناء العضلات وحماية العظام وسرعة التعافي من الإصابات، وتحتوي 3.5 أونصة من سمك السلمون على 22-25 غراما من البروتين.

3-غني بفيتامينات بي: إن 100 غرام من سمك سلمون تحتوي على مجموعة من فتيامينات بي، التي تعمل على تحسين أداء الدماغ والجهاز العصبي وتحويل الطعام إلى طاقة.

4-يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في التحكم في ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وفق موقع “هليث لاين”.

5-معبأ بالسيلينيوم.. أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ويقلل خطر الإصابة بالسرطان.

6-يحتوي على مضادات الأكسدة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الكوليسترول الضار.

7-يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب: يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب، ومرد ذلك قدرة السلمون على زيادة دهون أوميغا 3 في الدم، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

8-يساعد على التحكم بالوزن: مثل الأطعمة الأخرى الغنية بالبروتين، يساعد سمك السلمون على تنظيم الهرمونات التي تتحكم في الشهية وتجعلك تشعر بالشبع.

9-يساعد في محاربة الالتهاب: يمكن أن يكون سمك السلمون سلاحا قويا ضد الالتهابات. يعتقد العديد من الخبراء أن الالتهاب هو السبب الجذري لمعظم الأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

10-يحمي صحة الدماغ: يشير عدد متزايد من الدراسات إلى أن إدراج السلمون في نظامك الغذائي يحسن وظائف المخ.
 

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