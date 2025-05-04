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10 طالبات يستدرجن زميلتهن وينهلن عليها بالضرب بالعاشر من رمضان

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الأحد، 04-05-2025 11:09 ص
شهدت مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، حيث قامت 10طالبات بالتعدى على زميلتهم التى لم تتعدى الـ 13 عاما بالضرب .
البداية عندما قام صديقات الضحية " حنين" باستدراجها إلى منطقة فضاء بجوار نادي الصفوة وانهالوا عليها بالضرب باستخدام عصي خشبية وأدوات حادة ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة.
وروت والدة الطفلة المعتدى عليها تفاصيل الواقعة قائلة ان طفلتها خرجت للعب مع أصدقائها ، ولكنها عادت إلى المنزل وعلى جسدها آثار إصابات واضحة .
وأضافت الأم أنه حتي الآن لم يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة ولم تُعرض تفاصيلها على الأجهزة الأمنية ، مناشدة جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية.

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