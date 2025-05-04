10 طالبات يستدرجن زميلتهن وينهلن عليها بالضرب بالعاشر من رمضان

الأحد، 04-05-2025
11:09 ص
شهدت مدينة العاشر من رمضان
بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة، حيث قامت 10طالبا
ت بالتعدى على زميلتهم التى لم تتعدى الـ 13 عاما بالضرب .
البداية عندما قام صديقات الضحية " حنين" باستدراجها إلى منطقة فضاء بجوار نادي الصفوة وانهالوا عليها بالضرب باستخدام عصي خشبية وأدوات حادة ما أسفر عن إصابتها بجروح وكدمات متفرقة.
وروت والدة الطفلة المعتدى عليها تفاصيل الواقعة قائلة ان طفلتها خرجت للعب مع أصدقائها ، ولكنها عادت إلى المنزل وعلى جسدها آثار إصابات واضحة .
وأضافت الأم أنه حتي الآن لم يتم تحرير محضر رسمي بالواقعة ولم تُعرض تفاصيلها على الأجهزة الأمنية ، مناشدة جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية.