الأحد 27 فبراير 2022
توقيت مصر 10:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

تفاصيل العثور على فنان شهير ميتًا داخل حمام شقته بالجيزة (صور)

صادم.. مصرع فتاة أثناء رفع الأثقال داخل صالة جيم وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

قرار جديد بوقف إعلامي شهير عن الظهور على أي وسيلة إعلامية

أطاح بالجميع.. قرارات عاجلة من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك من الوداد

حكم قضائي بفصل مدير مدرسة ومعلمة بسبب ما حدث بينهما داخل سيارته

جرائم روسيا في أوكرانيا.. مدرعة تدهس سيارة بداخلها مواطن «فيديو»

مصر للطيران تعلن عن شرط جديد لآداء العمرة

ضعف جنسي وعدم القدرة على الإنجاب.. تأثيرات «كورونا» على المتعافين

10 دقائق تمحو ذنوبك..الإفتاء ترد على سؤال مواطن

ADS
 

10 دقائق تمحو ذنوبك..الإفتاء ترد على سؤال مواطن

image
الافتاء
Native
Teads
السبت، 26-02-2022 02:35 م

أجابت دار الإفتاء، عن سؤال أحد المواطنين حول تعريف صلاة التسابيح، وكيف يستطيع المسلم أدائها؛ بأن صلاة التسابيح مستحبة ومشروعة، ولها ثواب كبير لمن أداها وواصب عليها، وخاصة خلال المواسم الدينية المباركة.
وحول كيفية أداء صلاة التسابيح، قالت دار الإفتاء، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بكيفية أداء الصلاة، وبيَّن فضلها بأن من يصليها يغفر الله له جميع ذنوبه، أولها وآخرها، قديمها وحديثها، خطأها وعمدها، سرها، وعلانيتها.
وذكرت الدار الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله عنه: ((يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً)).

ويأتي ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، في أداء هذه الصلاة حتى ولو مرة في العمر؛ مبينًا فضلها، وأنه يتعين على كل مسلم حسب استطاعته أن يؤديها لينال مغفرة الله جل وعلا لكل ذنوبه.
 

إقرأ ايضا

206004

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

g

تفاصيل العثور على فنان شهير ميتًا داخل حمام شقته بالجيزة (صور)

Capture

صادم.. مصرع فتاة أثناء رفع الأثقال داخل صالة جيم وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

أخبار متعلقة

494963_0

بين البدعة والترغيب.. ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج؟