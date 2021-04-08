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«يوميات ونيس وأحفاده».. وفاة المخرج عبدالحميد أبوالمجد

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الخميس، 08-04-2021 04:00 م المصريون

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، المخرج عبد الحميد أبو المجد، بعد معاناة مع المرض، والذي عمل كمخرج منفذ ومساعد في مسلسل يوميات ونيس وأحفاده (ج6).
حيث أعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن وفاة "أبوالمجد".
ونعى شريف إدريس الراحل قائلاً: "الصديق العزيز عبدالحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامة يا خال".
الجدير بالذكر أن من أهم أعمال المخرج عبد الحميد ابو المجد  كمخرج منفذ ومساعد مسلسل يوميات ونيس وأحفاده (ج6) ،  مسلسل عايش فى الغيبوبة ، مسلسل أنظر حولك  وابتسم ،  وفوازير العيال اتجننت ،  مسلسل أحلام العنكبوتوت .
المخرج الراحل عبد الحميد ابو المجد، درس في ‏الثانوية الأزهرية ـ محافظة السويس‏ درس في ‏أكاديمية الفنون ـ المعهد العالي للفنون المسرحية‏ .


 

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