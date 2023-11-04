يوسف الشريف العالم تحول إلى غابة.. أين البشر؟"

السبت، 04-11-2023
02:46 م
نسمه عبد الوهاب
خرج الفنان يوسف الشريف
عن صمته وعلق على استمرار الأوضاع المؤسفة في فلسطين ومواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف العديد من المدنيين وسط استشهاد الآلاف من الأسر والأطفال إلى جانب تدمير البنية التحتية بالكامل.
وعلق "يوسف" على تصاعد الأوضاع في غزة
ونشر بوست عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" وعلق قائلا: "العالم تحول إلى غابة، أين البشر؟"، ولاقى تعليقه إعجاب وتأييد العديد من متابعيه قائلين: "مغلوبين على أمرهم، للأسف كله مشغول بحاله وضاع الضمير والنخوة بين الناس، والله المحترمين اللي زيك نادرين جدًا، ماتت الإنسانية".
دعم الفنان يوسف الشريف
القضية الفلسطينية منذ بداية الأحداث 7 أكتوبر الماضي، ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ندد خلالها بمواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.