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يوسف الحسيني يثير الجدل بإعلان إصابته بكورونا على الهواء

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يوسف الحسيني
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الثلاثاء، 18-01-2022 09:04 ص

عاصفة من الجدل اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، إثر ظهور الإعلامي يوسف الحسيني، على التليفزيون الرسمي  وهو مصاب بمتحوّر "أوميكرون".
وأعلن “الحسيني” في برنامج التاسعة على القناة الأولى، إصابته بأوميكرون قائلًا: “بدون قلق، غالبًا أنا مُصاب بأوميكرون، ولكن هذه ليست الأزمة، ولكن الأزمة أنني لم أستطع الحضور أمس”، في إشارة إلى عدم حضوره عزاء الإعلامي وائل الإبراشي.
وعن ظهور الإعلامي وهو مُصاب بمتحور أوميكرون، رأى نشطاء أن ذلك يُعد استخفافًا بحياة البشر، وكتب حساب على تويتر يحمل اسم محمد شهود: “الإعلامي يوسف الحسيني ظهر على الهواء أثناء تقديمه برنامج التاسعة على التلفزيون المصري ليعلن بكل أريحية أنه مصاب بأوميكرون”، متابعًا: “استخفاف بحياة البشر”.
وغرّد أحمد سمير عبر تويتر: “يوسف الحسيني يعلن إصابته بكورونا أوميكرون على الهواء؛ من داخل ستوديو فيه موظفين وعاملين عادي؛ لا وعلى قناة من قنوات الدولة”.
وانتقدت مي جودة عبر حسابها على فيسبوك، التصرُّف الذي قام به يوسف الحسيني قائلة: “بنواجه وباء بينتقل بالنفس ووزارة الصحة مطلعة تحذير أن أي إصابة بدور برد يتعامل أنه اميكرون ويتعزل، ودا قاعد في ستديو يقول أنا عندي أميكرون”.
 

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