يوتيوب يحذف أغنية محمد منير وأكرم حسني: مسروقة

الثلاثاء، 26-07-2022
10:47 ص
حذف موقع الفيديوهات
الشهير يوتيوب
فيديو كليب أحدث أغاني "الكينج" محمد منير
"للي" بعد أيام قليلة من طرحها، وذلك قبل ساعات قليلة.
وكشفت إدارة يوتيوب
عن
سبب حذف الأغنية
، إذ أشارت إلى أن الحذف تم بناء على طلب الملحن محمود المنسي،
والذي سبق واتهم صنّاع الأغنية
بالتعدي على حقوقه الأدبية، مؤكدا أن اللحن مسروق
من لحن أغنية
سبق وقدمها في 2017 حملت عنوان "ولد الهلالية"، مشددا على
احترامه لمنير ولأكرم ولكن في نفس الوقت سيظل متمسكا بحقه.
الأغنية
شهدت أيضا
اتهامات من الشاعر الجنوبي عادل صابر، أكد فيها أن أكرم حسني
استعان ببعض كلمات من
أبيات شعرية يملكها، وأكد لجوءه للقضاء للحصول على حقه.
كان أكرم، كتب عبر
حسابه على "فيسبوك": "قريت من شوية بوست بيتهمني بسرقة كلمات أغنية
(للي) من شاعر من جنوب مصر الحبيب وبعدها أكتر من صحفي كلمني بيطلب مني رد على
الإتهام ده .. ف خلوني أوضح كذا نقطة:
- كل الحب والاحترام والتقدير لكل موهبة فنية بتقدم
فن يحترم الجمهور وجنوب مصر خرجلنا شعراء وأدباء كتير على رأسهم الخال الأبنودي
رحمة الله عليه".
- أؤمن بحقوق الملكية الفكرية كما أؤمن بأن السرقة
الفنية تصنع نجاح مؤقت.
- تشابه جملة من الأغنية
التي تتكون من ١٢ بيت مع
جملة للشاعر لا يعني السرقة وإنما توارد الأفكار أمر طبيعي.
-لما كتبت الأغنية
كانت مكونة من ٢٠ بيت اختار
منهم الكينج ١٢ بيت وتم تسجيلهم فـ معتقدتش اللي كتب ٢٠ بيت هتقف معاه في جملة
عشان يسرقها.
- أنا بكتب أغاني بقالي أكتر من ٨ سنين من خلال
برامج ومسلسلات وأعمال فنية قدمتها وكنت على سبيل المثال في أغاني برنامج أبو
حفيظة قبل ما بستخدم لحن أي أغنية
في البرنامج برجع لجمعية المؤلفين والملحنين
وأسدد الرسوم حفظا لاصحاب حقوق الملكية الفكرية .. فـ اللي يعمل كده بيتهيألي صعب
يحط نفسه في موقف زي ده.
- أنا مهنتي الأساسية ممثل وبحب صناعة الأغاني من
باب الهواية فـ أنا مش محتاج أسرق عشان أعمل رصيد لنفسي كشاعر.. أنا بعمل ده بحب.
- وأخيرا.. أنا كتبت البوست ده مش دفاعا عن نفسي
ولكن لاحترامي للجمهور المحترم اللي بيثق فيا فحبيت أوضح له.. أشكركم وآسف علي
الإطالة.
الأغنية
كلمات والحان
أكرم حسني
، غناء محمد منير
، والفيديو كليب إخراج مريم الباجوري