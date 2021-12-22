الأربعاء 22 ديسمبر 2021
توقيت مصر 18:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا يخص 393 شخصًا

تداول صورة لـ عادل إمام مع زوجة شقيقه.. والمفاجأة أنها فنانة معتزلة

السيسي يحسم الجدل نهائيًا:«لا يمكن هدي بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز»

لهذه الأسباب.. السعوديات يفضلن الزواج من رجل مُعدد وليس أعزبًا

النيابة تكشف مفاجأة عن مصنع إنتاج «الجُبن» من طلاء الجدران

يهشم رأس والده بالـ«شاكوكش» ويفر هاربًا.. والسبب صادم

شوبير: موسيماني استقر على اللعب بهذه الطريقة أمام الرجاء

قتل أم انتحار؟.. وفاة فنانة بعد سقوطها من غرفتها في الطابق الـ14

تعليق مفاجئ من مبروك عطية على اعتزال أدهم نابلسي الغناء

الأخيرة هذا العام.. الكعبة تشهد ظاهرة طبيعية غدًا

ADS
 

يهشم رأس والده بالـ«شاكوكش» ويفر هاربًا.. والسبب صادم

images
شاكوش
Native
Teads
الأربعاء، 22-12-2021 01:09 م
شهدت محافظة الجيزة، جريمة بشعة بقيام شاب بتهشيم رأس والده وقتله والهرب سريعاً من الشقة.
 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً يفيد بالعثور على جثة رجل مقتول في إحدى الشقق السكنية، وأسرعت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وعثرت على جثة موظف داخل شقته.
وكشفت التحريات أن الشقة استأجرها القتيل للسكن بها بسبب عمله بمنطقة أوسيم، للإقامة بها لقربها من عمله وسكنه وحيداً بها.
وتبين أن ابن المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، حيث اعتدى على والده بـ”شاكوش” وهشم رأسه بسبب خلافات أسرية بينهما، وفر هارباً من الشقة، وتولت النيابة التحقيقات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط أداة الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتل والده، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

إقرأ ايضا

image

تداول صورة لـ عادل إمام مع زوجة شقيقه.. والمفاجأة أنها فنانة معتزلة

bc0de1e7b2

لهذه الأسباب.. السعوديات يفضلن الزواج من رجل مُعدد وليس أعزبًا

1-1487558-645x450

النيابة تكشف مفاجأة عن مصنع إنتاج «الجُبن» من طلاء الجدران

أخبار متعلقة

images

خناقة على «فيسبوك» تتحول إلى جريمة قتل

2020_6_6_2_52_21_130

العثور على جثة رجل عجوز بملابس داخلية حريمي.. وعلاقة شذوذ تكشف الجريمة

3456756432

تهز الدقهلية.. تقتل زوجها بعد 6 أشهر من الزواج والسبب صادم