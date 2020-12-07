يهز دولة عربية.. فيديو فاضح لوزير سابق مع ضابطة في الشرطة

الإثنين، 07-12-2020
11:04 ص
المصريون
سادت حالة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو فاضح لوزير
حقوق الإنسان السابق في المملكة المغربية محمد زيان
والمحام الشهير الحالي، مع
ضابطة
الشرطة وهيبة خرشيش - تم عزلها- ، داخل غرفة بأحد الفنادق.
وقال محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن
النيابة العامة فتحت تحقيقا في الشريط المسرب والذي ظهر فيه شخص بدون ملابس بمعية
سيدة داخل غرفة بأحد الفنادق، حيث أشارت مصادر إلى أن الأمر يتعلق بالمحامي محمد
زيان وضابطة
الشرطة المعزولة والمتواجدة حاليا بأمريكا، وهيبة خرشيش.
وفي تصريح لقناة وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح الدخيسي أنه "في
ما يتعلق بالفيديو الفاضح، والأسئلة المثارة بشأنه بخصوص عدم تحرك
النيابة العامة أو تدخل الأمن"، أكد أن "النيابة العامة أصدرت تعليمات
للضابطة
القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول هذا الفيديو، والقيام بجميع الإجراءات
القانونية في هذا الإطار، على عكس ما يتم الترويج له".
وفي موضوع آخر، قال الدخيسي في نفس التصريح أن المديرية العامة للأمن الوطني قدمت شكاية على
الصعيد الوطني ضد كل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإساءة للمؤسسات والتشهير والقدف
وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وإيذاء الموظفين عن
طريق التشهير، وستقدم أيضا شكاية في هذا الإطار خارج أرض الوطن، ضد هؤلاء الأشخاص،
"لأنه ليس من المقبول إطلاق العنان للسب في حق مؤسسات دستورية بدافع الحقد
والكراهية"، علما أن حق النقد مكفول شرط أن يكون موضوعيا، مع قول الحقيقة
كاملة.