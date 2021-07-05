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يهز السعودية.. كاميرا مراقبة توثق فيديو صادم في عسير

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الإثنين، 05-07-2021 06:31 م

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد تداول مقطع فيديو وثقته كاميرا المراقبة في أحد إشارات المرور، حيث سحقت شاحنة ضخمة عددًا من السيارات المتوقفة في إشارة مرور الضرس بمحايل عسير في المملكة العربية السعودية.
ورصدت كاميرات المراقبة العامة، لحظة وقوع الحادث المروع بعدما اخترق السائق بسرعة عالية إشارة الضرس بمحايل عسير في السعودية وسحقت عددا من السيارات.
وتسبب حادث انقلاب الشاحنة الضخمة ودهسها العديد من السيارات في وقوع 9 وفيات وعدد من الإصابات الخطيرة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع للحادث المروع وثقت الأضرار الناجمة عن الحادث المروع جراء الاصطدام.

 

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