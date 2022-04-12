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ينهي حياة زوجته بأبشع طريقة أثناء تجهيزها السحور

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ا
Native
Teads
الثلاثاء، 12-04-2022 12:53 م

شهدت منطقة الوايلي التابعة لمحافظة القاهرة، جريمة قتل مأساوية، عندما أقدم عاطل على قتل زوجةه، بإشعال النيران فيها، ثم حرق محتويات الشقة.
ليلة الحادث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وزوجةه أثناء إعدادها السحور، في منزلهما بمنطقة الوايلي، قام على إثرها المتهم بالتعدي بالضرب على الزوجة دون تدخل من أحد لإنقاذ الضحية "مفيش حد كان معاهم في البيت عشان ينقذها".
بعد التعدي على المجني عليها بالضرب، أحضر الزوج زجاجة بنزين، وسكبها على الضحية وأضرم فيها النيران وتركها تصارع الموت وفر هاربًا، حتى أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة عجلت في وفاتها.
بعد اكتشاف الجيران الواقعة أبلغوا قسم الشرطة التابع لهم، وحضرت قوات من الحماية وتم السيطرة على الحريق الذي نشب في الشقة، وتم نقل الزوجة لإحدى المستشفيات لكنها فارقت الحياة متأثرة بالحروق.
نسبة الحروق كانت كبيرة في جسد السيدة، وبانتقال الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ تبين أن المجني عليها "حكمت. أ"، تعاني من حروق من الدرجة الثالثة، أدت لوفاتها في الحال.
بعد وفاة الزوجة أخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، واستدعت أسرة القتيلة والمتهم لمعرفة سبب القتل الحقيقي، بعدما بينت التحريات الأولية أن زوج الضحية - عاطل، وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض عليه، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.
وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم بارتكابه جريمة قتل الزوجة؛ بعد مواجهته بما أسفرت عنه التحريات.
وأكد المتهم أن الخلافات الزوجية المستمرة هي الدافع وراء ارتكابه الجريمة، وأنه لم يشعر بنفسه إلا وهو يشعل النيران فيها ويسكب عليها مادة تساعد على الاشتعال، بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينهما في ليلة الحادث، فصدر قرار بحبسه أربعة أيام، وجددها قاضي التحقيق لمدة 15 يومًا.
وتلقى قسم شرطة الوايلي، إخطارًا من أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة يفيد بوفاة ربة منزل أثناء محاولات إسعافها عقب إصابتها بحروق في جميع أنحاء الجسم.
 

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