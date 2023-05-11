ينهال على عريس ابنته بالحذاء أمام المعازيم في حفل الزفاف لسبب صادم





في واقعة غريبة، انهال رجل بالضرب على زوج ابنته في حفل الزفاف لسبب غير متوقع.

ووفقا لما جاء في موقع indiatimes، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر فيه العريس يتلقى الضرب من والد زوجته بالحذاء.

وأضاف الموقع أن العريس طلب من حماه دراجة نارية، ونتيجة لذلك غضب والد الزوجة لينهال على عريس ابنته بالضرب.

وطلب العريس من حماه أن يتوقف، لكن والد العروس بدا أنه قد فاض به الكيل.

وتمت مشاركة هذا الفيديو بواسطة أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مع تعليق على الفيديو كتب فيه "اعترضوا على المهر، لكن لا تؤيدوا هذه الطريقة".