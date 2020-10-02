الجمعة 02 أكتوبر 2020
توقيت مصر 17:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ظهور شقيقة زعيم كوريا الشمالية علنًا لأول مرة منذ شهور

تعرف على أسعار الدولا أمام الجنيه اليوم

تعرف على أسعار الذهب في ختام تعاملات الأسبوع

الجماهير تتوافد على النصب التذكاري احتفالًا بنصر أكتوبر

موسيماني في الأهلي لتولي مهمة تدريب الفريق

«ماكرون»: الإسلام يمر بأزمة في كل بقاع العالم اليوم

ينشر لأول مرة .. عملية جراحية خاطئة وراء اعتزال شادية

مصطفى بكري: اتحبست 5 مرات بسبب هؤلاء

"هاني الناظر"يزف بشرى سارة عن لقاحات كورونا

٢٠ ألف زائر بمعرض "ملوك الشمس" بالعاصمة التشيكية براج

ينشر لأول مرة .. عملية جراحية خاطئة وراء اعتزال شادية

عماد حمدي وشادية
الفنانة الراحلة شادية
 
الجمعة، 02-10-2020 03:44 م إيمان هاني
كشف الفنان سمير صبري، سر اعتزال الفنانة الراحلة شادية بعد مسرحية ريا وسكينة، قائلًا: "شادية كانت تتمنى أن تصبح أمًا، وخلال 3 مرات حمل مع زوجها صلاح ذو الفقار تعرضت للإجهاض، كان آخرهم طفل في الشهر السابع مما أثر على نفسيتها".
 وأضاف خلال حواره ببرنامج "أسرار النجوم"، تقديم الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، قائلا : "السبب الثاني هو وفاة أخوها الصغير (طاهر) فجأة الذي كانت تعتبره أخوها وصديقها ووكيل أعمالها ودا كان أكبر سبب".
 وتابع: "السبب الثالث هو تشخيص خاطيء من الأطباء بوجود سرطان بالثدي حيث تم استئصال الثدي في عملية أجرتها بمصر وعندما زارت أختها في أمريكا اتضح لها بأن التشخيص والعملية كانت خاطئة، معقبا:" كل هذه الصدمات أدخلتها في حالة تصوف جنبتها التمثيل.

 

إقرأ ايضا

Kim-Jong-Uns-sister-makes-first-public-appearance-in-months

ظهور شقيقة زعيم كوريا الشمالية علنًا لأول مرة منذ شهور

مواطنين-يحتفلون-بذكرى-نصر-اكتوبر

الجماهير تتوافد على النصب التذكاري احتفالًا بنصر أكتوبر

0_FILES-US-HEALTH-VIRUS-POLITICS-TRUMP-QUARANTINE

خطر وفاة دونالد ترامب بفيروس كورونا «أعلى بـ90 مرة»

أخبار متعلقة

1925832

بعد بيان الأزهر.. بيان للنائب العام ضد «أصالة»

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

زكي فطين عبد الوهاب

زوج سعاد حسني يفجر مفاجأة عنها: هذه الفنانة تفوقت عليها