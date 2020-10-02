ينشر لأول مرة .. عملية جراحية خاطئة وراء اعتزال شادية

الجمعة، 02-10-2020
03:44 م
إيمان هاني
كشف
الفنان سمير صبري، سر اعتزال
الفنانة الراحلة شادية
بعد مسرحية ريا وسكينة، قائلًا:
"شادية
كانت تتمنى أن تصبح أمًا، وخلال 3 مرات حمل مع زوجها صلاح ذو الفقار
تعرضت للإجهاض، كان آخرهم طفل في الشهر السابع مما أثر على نفسيتها".
وأضاف خلال حواره ببرنامج "أسرار
النجوم"، تقديم الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم
"،
قائلا : "السبب الثاني هو وفاة أخوها الصغير (طاهر) فجأة الذي كانت تعتبره أخوها
وصديقها ووكيل أعمالها ودا كان أكبر سبب".
وتابع: "السبب الثالث هو تشخيص خاطيء من الأطباء بوجود سرطان بالثدي حيث تم استئصال الثدي في عملية أجرتها بمصر وعندما زارت أختها
في أمريكا اتضح لها بأن التشخيص والعملية كانت خاطئة، معقبا:" كل هذه الصدمات
أدخلتها في حالة تصوف جنبتها التمثيل.