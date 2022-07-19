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يكتشف أن زوجته حامل في الشهر التاسع بعد 3 شهور زواج.. وتصدم الجميع «خالي السبب»

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فتاة
Native
Teads
الثلاثاء، 19-07-2022 10:43 ص


حالة من الصدمة عاشها عريس مصري بعد أن اكتشف أن زوجته التي لم يمر على زواجهما سوى 3 شهور، حامل في شهرها التاسع.
سأل الزوج زوجته: اللي في بطنك دا ابن مين؟، واصطحب زوجته إلى أسرتها وحكى لهم تفاصيل ما حدث وسط ذهول من الجميع .

اصطحبت الأسرة ابنتها إلى غرفة جانبية لتسألها عن هوية الفاعل ، لتجيب بكلمتين كانتا كفيلتين بتحويل الصدمة إلى صدمة أكبر عندما أبلغتهم أن خالها من فعل بها ذلك.

وأقرت الفتاة أن خالها (شقيق أمها ) مارس معها الرذيلة عدة مرات ، مضيفة: كنت فاكرة الموضوع هيعدي !

وإزاء ذلك توجهت الأسرة إلى مركز شرطة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة لتقديم بلاغ ضد الخال .
وبضبط المُبلغ ضده أقر بما قالته ابنة أخته قائلا إنها كانت "ساعة شيطان "، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
 

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