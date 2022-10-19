يقتل زوجته ويختبأ في «أغرب مكان»

الأربعاء، 19-10-2022
10:46 ص
أقدم مواطن لبنان
ي على قتل زوجته بإطلاق النار عليها أمام منزلها، بسبب
خلافات ومشاكل أسرية.
وحسب إعلام لبنان
ي، وقعت الجريمة في بلدية بلاط في قضاء الجبيل شمال
العاصمة اللبنان
ية بيروت، فيما سارعت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث.
ونجح رجال شرطة بلدية بلاط في ضبط الزوج، الذي اختبأ في أغرب مكان يمكن ان
يختبأ فيه بعد جريمته، حيث تم ضبطه مختبئًا داخل منزله فور ارتكاب جرمه.
فيما نوهت وسائل إعلام محلية، بأن رئيس البلدية يتابع سير الإجراءات التي
تتخذها الجهات المعنية مع المتهم.