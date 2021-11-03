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يقتل زوجته وحماته ويتخذ من أطفاله رهائن وأمن الفيوم يغلق القرية(صور)

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المتهم
Native
الأربعاء، 03-11-2021 01:03 م


أقدم مسجل خطر يبلغ من العمر 44 عامًا على قتل زوجةه وحماةه – أو إحداهما- بغطلاق النار عليهما داخل منزله على إثر خلاف عائلي، فيما اتخذ من أطفاله الأربعة واثنين آخرين رهائن لمحاولة الفرار من قوات الأمن الت يحضرت وحاصرت منزله وأغلقت مداخل ومخارج القرية.
حيث فوجئ أهالي قرية منشأة عبد الله في مدينة الفيوم، بسماع دوي إطلاق نار كثيف صادر من منزل المدعو أيمن عبد المعبود، فأبلغوا الشرطة.
وبعد التحري تبين أن المتهم كان على خلاف مع زوجةه، حين زارتهم حماةه لحل المشكلة، لكنه قام بإطلاق النيران عليهما معا، ومنع خروجهما أو دخول أحد آخر، فيما احتجز أطفال رهائن لمنع قوات الأمن من اقتحام منزله، حيث اطلق النيران بكثافة على قوات الأمن عندما حاولت مداهمة المنزل.
من جهتها سارعت قوات الأمن إلى محاصرة المنزل وفرضت طوقا أمنيا حوله، فيما لم يعرف مصير الزوجة ووالدتها، بعد إطلاق النار عليهما.



 

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