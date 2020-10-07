يقتل زوجته وابنه ويعيش مع جثتيهما أسبوعين

الأربعاء، 07-10-2020
03:48 م
المصريون
في جريمة هي الأبشع
من نوعها قام رجل مليزي بقتل زوجته وأبنه البالغ من العمر ثلاث سنوات، واحتفظ
بجثتيهما لمدة أسبوعين كاملين وبعدها قام بالإنتحار.
وقد لوحظ أختفاء
الزوجة بورنا كامشوارى سيفاراج، البالغة من العمر 36 عاماً،
وابنها كايلاش كوها راج منذ 21 سبتمبر
(أيلول) الماضي، وبإقتحام الشرطة
شقة العائلة بالطابق الرابع في برينتفورد، غرب
لندن
، في الساعات الأولى من يوم أمس بعد أن أثيرت مخاوف بشأن سلامة الأفراد.
وقد
قام زوج سيفاراج، كوها راج سيثامباراناثان، البالغ من العمر 42 عاماً، بطعن نفسه
عندما اقتحمت الشرطة
المكان، وعولج من قبل المسعفين قبل وفاته، وعُثر على جثتي
زوجته وابنه، كما وجد كلبهم مقتولاً داخل المنزل أيضاً.
وتلقت
شرطة اسكوتلانديارد في البداية مكالمة في وقت متأخر من يوم الأحد من أحد أفراد
الأسرة يثير مخاوف بشأن سلامة سيفاراج.
وذهبت
الشرطة
إلى المنزل مرات عدة في الساعات التالية، لكن العناصر لم يتلقوا أي رد،
وزادت المخاوف بعد التحدث إلى الجيران يوم الاثنين فاضطروا لمداهمة المكان.
وعُثر
على الجثتين في الساعة الواحدة من صباح أمس، وقال الجيران إن الزوجين كانوا دائما
يتشاجرون.