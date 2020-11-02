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يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

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يقتل زوجته بعد معاشرتها فجرًا والسبب صادم!

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ارشيفية
 
الإثنين، 02-11-2020 08:41 م محمد فضل

أقدم زوج يعمل حارس عقار، على قتل زوجةه خنقًا بعدما أمضيا ليلة حمراء وعاشرها ثم خلدا إلى النوم.
وفي التفاصيل فإن الشاب المغربي ابن الثلاثين عامًا، وقعت بينه وبين زوجةه ابنة الـ24 عامًا، خلافات أدت إلى تركها بيت الزوجية، حيث يثيمان في مدينة بوزنيقة.
 وحسب موقع أخبارنا المغربية، فإن مصادر أكدت أن شكوك" الجاني" في تصرفات زوجةه البالغة من العمر 24 سنة، كانت وراء نشوب خلافات مستمرة، سرعان ما تطورت إلى اشتباكات بالأيدي وعراك  اضطرت معه الزوجة إلى مغادرة بيت الزوجية، والتوجه إلى بيت والديها.
أياما قليلة عقب مغادرة بيت الزوجية - تضيف مصادرنا- اتصل الجاني بزوجةه، وطلب منها العودة إلى بيته، أملا في إنهاء هذا الخلاف، خاصة أن طفلا في الرابعة من عمره يجمع بينهما، وهو المطلب الذي استجابت له الزوجة تؤكد مصادرنا، حيث اعترفت الضحية لزوجها أنها كانت على علاقة غير شرعية مع بعض الأشخاص، وطلبت منه الصفح على أمل ألا يتكرر ما جرى ذكره.
وبعد أن أمضى الزوجان ليلة حميمية هادئة تقول مصادرنا، استيقظ الزوج عند الفجر، وقام بتفتيش هاتف زوجةه، وهنا كانت المفاجأة صادمة جدا، بعد أن اكتشف الجاني أن زوجةه ربطت اتصالا هاتفيا مع عشيقها عند منتصف الليل، مما جعله يفقد أعصابه، حيث عمد إلى خنق الضحية بقوة إلى أن فارقت الحياة، قبل أن يسلم نفسه للمصالح الأمنية بعد ارتكاب  الجريمة.
 

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