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يقتل أمه وأشقائه الثلاثة بعد قراءة رواية لـ نجيب محفوظ

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نجيب محفوظ
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الأربعاء، 25-01-2023 10:45 ص

ارتكب عراقي جريمة بشعة هزّت الرأي العام واستقبلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بصدمة كبيرة ظهرت في تعليقاتهم.

وقتل الشاب العراقي ويدعي علي حبيب (22 عاما) وكان تحت تأثير المخدرات والدته و3 من أشقائه بالرصاص فجر الثلاثاء في جنوب البلاد.
وقال مسؤول في الشرطة العراقية إن "الشاب علي حبيب من مواليد 1999، ادعى أنه قرأ رواية لنجيب محفوظ ثم قام بقتل أربعة من أفراد أسرته هم والدته وشقيقه وشقيقتاه".

وأوضح أن الجريمة وقعت بعد "منتصف ليل الإثنين الثلاثاء بواسطة مسدس، في جنوب مدينة الكوت، عاصمة محافظة واسط المحاذية لإيران".

وألقت الشرطة القبض على الجاني الذي كان اعتقل وأطلق سراحه في الماضي بتهمة تعاطي المخدرات، وفقا للمصدر.

ولم يكشف عن أسباب الجريمة، سوى وقوع الجاني تحت تأثير مخدرات.

 

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