يغتصب خطيبته حتى حملت منه سفاحًا

الثلاثاء، 09-08-2022
09:23 ص
تواصل محكمة جنايات القاهرة،
المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم محاكمة المتهم باغتصاب خطيبته داخل منزله بمنطقة
حلوان
، ، حيث إنه استغل زيارتها له في منزله وتواجدهما بمفردهما، ووضع لها أقراصا مُخدرة في كوب من العصير.
كان قد تلقى قسم شرطة حلوان
، بلاغا، يفيد باكتشاف عامل، حمل ابنته- 18 سنة،
في الشهر السابع، وعند مواجهتها أخبرته بتعرضها للاغتصاب على يد خطيبها، الذي
يدعى: ع. خ- 25 سنة، الذي استغل زيارتها له في منزله، ووضع لها أقراصًا مخدرة في
كوب العصير، وارتكب فعلته وهي تحت تأثير المواد المخدرة.
توصلت التحريات إلى أن الشاب استدرج خطيبته لمنزله؛ بحجة الاطمئنان على
والدته، وعقب وصولها منزله؛ وضع لها أقراصا مخدرة داخل كوب عصير، وقدمه لها حتى
فقدت وعيها، ثم اغتصبها، وعقب استعادة وعيها؛ هددها إن كشفت عن ما حدث، وطلب منها
ألا تخبر أسرتها بما حدث.
وأوضحت التحريات، أن الفتاة حاولت إخفاء حملها لمدة 7 أشهر؛ بارتداء ملابس
واسعة، لكن والدها اكتشف حملها، وبمواجهتها؛ اعترفت بأن خطيبها وراء حملها.
وعقب تقنين الإجراءات؛ ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، واتخذت
الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى المحاكمة إلى أن صدر القرار المتقدم.