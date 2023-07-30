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يعيش على جهاز تنفس.. تدهور الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي بسبب انقطاع الكهرباء

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أشرف مصيلحي
الأحد، 30-07-2023 12:07 م


 

أعلنت المخرجة منال الصيفي عن استمرار معاناتها من انقطاع التيار الكهربائي والتي تسببت لها في أزمة مؤخراً بسبب الأزمة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وعلاجه بالمنزل عن طريق أجهزة التنفس الصناعي والتي تستلزم وجود تيار كهربائي بشكل مستقر.

 

وكشفت الصيفي – حسب مصراوي- عن السبب وراء علاج "مصيلحي" بالمنزل وعدم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة وقالت: "أشرف بيتعالج بقاله 3 سنين وقالولنا في المستشفى خلاص مش هنقدر نعمل حاجة أكتر من كده ومن الأفضل إنه يكمل علاجه في البيت عشان ماينقلش بكتريا".

 

واستكملت: "لسه مشكلة انقطاع الكهرباء قائمة وبقدم شكاوي كتير وأشرف حالته سيئة جداً، وللأسف بتتدهور بسبب انقطاع الكهرباء، وبنحاول نعمل اللي نقدر عليه معاه لكن حالته بتسوء يوم عن يوم".

 

واستغاثت "الصيفي" خلال الفترة الماضية من انقطاع الكهرباء بسبب متابعتها للحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي ونشرت استغاثتها عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" قائلة "طيب الكهرباء قاطعة والشكاوي مرفوعة من الخدمة وعندي في البيت حالة مرضية بتستخدم أجهزة تنفس بتشتغل بالكهرباء وحالة مش سهلة الحل ايه ده كده حرام".

 

وكشفت "منال الصيفي" مطلع العام الجاري عن تدهور الحالة الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي وإيداعه إحدى غرف العناية المركزة لتلقي العلاج وكان يعاني من التهاب في الدم نتيجة الأدوية التي كان يعتاد تناولها بسبب وعكة صحية سابقة تعرض لها.

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