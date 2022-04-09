السبت 09 أبريل 2022
توقيت مصر 17:43 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يعلن عن خطوة طارئة في الزمالك بعد واقعة أمس

أثناء مكالمة والدتها.. تفاصيل وفاة بطلة مصر آلاء حامد

فيديو صادم.. مشاجرة عنيفة بين معتمرين في الحرم المكي

تفاصيل مقتل أمين شرطة المرج ونجله يثأر من قاتله في الحال

مفاجأة.. إمام وخطيب مسجد الغربية يتنازل عن مقاضاة شاب طعنه بعد صلاة التراويح

أشرف بن شرقي في الأهلي مقابل هذا المبلغ

فنانة شهيرة تكشف قيمة الإعلان على صفحتها وسبب ابتعادها عن التمثيل

يعاشر شقيقة خطيبته 60 يومًا والنهاية جريمة مروعة تهز الجيزة

محمد صلاح: «مش هتكلم عن هذا الموضوع لأنه حساس»

خطأ قاتل يقع فيه كثيرين أثناء الاستحمام

ADS
 

يعاشر شقيقة خطيبته 60 يومًا والنهاية جريمة مروعة تهز الجيزة

2
ا
Native
Teads
السبت، 09-04-2022 10:52 ص

لم يكد الشاب يفسخ خطبته من فتاة حتى ارتبط بأختها ونشأت بينهما علاقة غير شرعية كتبت نهاية بشعة باتت حديث الساعة في محافظة الجيزة.
علاقة غير شرعية جمعت فتاة بشاب عشريني تطورت إلى هروبها من منزل أسرتها والمكوث رفقته شهرين لينتهي الأمر بزواجهما رغم عدم موافقة أهلها.
أشقاء الفتاة الأربعة استدرجوا الشاب إلى منزلهم وتعدوا عليه بالضرب حتى فارق الحياة ثم ذبحوه وقطعوا جثته أشلاء وتخلصوا منها بمصرف مائي بمركز أبو النمرس.
البداية تعود إلى تلقي الجهات الأمنية إخطارًا بتغيب شاب في ظروف غامضة.
جهود التحريات توصلت إلى أن 4 أشقاء استدرجوا القتيل وانهالوا عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة من ثم قطعوا جثته، وتخلصوا منها بطريق شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط اثنين من الأشقاء الأربعة وأرشدا عن شقيقيهما وأمكن ضبطهما أيضًا.
بمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مكان تخلصهما من الأشلاء بمصرف بمركز أبو النمرس مؤكدين: "مرمغ سمعتنا في التراب والناس بتعايرنا في المنطقة.. الشرف غالي يا بيه.. يستاهل اللي حصل له".
تحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

image

أثناء مكالمة والدتها.. تفاصيل وفاة بطلة مصر آلاء حامد

Capture

فيديو صادم.. مشاجرة عنيفة بين معتمرين في الحرم المكي

2016_12_12_14_25_50_365

تفاصيل مقتل أمين شرطة المرج ونجله يثأر من قاتله في الحال

أخبار متعلقة

download

نجل فنانة شهيرة يقتل حماه على مقهى في الجيزة والسبب صادم

dcdbc9bea92474ce11d37ee2

زوج يقتل زوجته أثناء معاشرتها والسبب صادم

download

سعودي يحرق زوجته بماء الأسيد بعد زواج 10 شهور والسبب صادم

A-woman-crying-at-the-Refugee-Registration-Center-in-Frankfurt-Germany-September-2015-–-Reuters

زوج لقاضي محكمة الأسرة: بتخوني مع مديرها (تفاصيل صادمة)

416

تحرش بها وبشقيقتها فقتلته قبل السحور

1f605b06--بالسكين

يقتل معلمته بـ 100 طعنة والسبب يعود لما فعلته معه قبل 30 عامًا!