الخميس 25 يوليه 2024
توقيت مصر 02:39 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أسبوع زواج.. عروس تطلب خلع زوجها: ما زلت عذراء وهذا ما يحدث عندما اقترب منه

أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط

بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

مروان حمدي يعتذر لجماهير الأهلي.. ماذا قال؟

ماذا يحدث على شواطئ مصر؟.. انحسار المياه في 6 محافظات و5 إجراءات عاجلة

يطلق زوجته لأغرب سبب!

فيديو.. حوت يفاجئ قارب وسط البحر ويتسبب في انقلابه بضربة واحدة

القبض على خليجي "سكران" تحرش بفتاة وحاول تقبيلها بالقوة

أول قرار كويتي ضد قاتل زوجته في السعودية

وفاة طالب جامعي سعودي بعد تلقيه خبر وفاة 8 من أسرته

يطلق زوجته لأغرب سبب!

م
ا
الأربعاء، 24-07-2024 12:00 م


قرر شاب، تطليق زوجته وأم أبنائه غيابيا بعد تركها العمل، وذلك بعد زواج دام لـ 5 سنوات، في واقعة غريبة من نوعها.

وكشفت المحامية نهى الجندي، تفاصيل الواقعة، حيث قالت إن موكلتها تعرضت لأزمة في عملها، وتعثرت الشركة التي تعمل بها فقررت الاستغناء عن عدد من الموظفين، وكانت موكلتها من بين هؤلاء.

وأضافت أنه عند معرفة الزوج بمشكلات الشركة وقبل الاستغناء عنها، طلب من زوجته الإسراع في العثور على عمل جديد براتب مجزٍ، لتتمكن من الاستمرار في دفع مصاريف أبنائهما والمنزل، حيث تعول الزوجة الأبناء وتتكفل بالمصاريف وحدها.

وتشاجر الزوج مع زوجته، وألزمها بالبحث عن عمل آخر براتب كبير، لكنها قالت له إنها تعبت من المجهود الذي تبذله ما بين عملها وتربية الأبناء ومتطلبات المنزل، وإنها لا تريد العودة للعمل مرة أخرى.

وأخبرت السيدة زوجها أنه كرجل فهو ملزم شرعا وقانونا بمصاريفها ومصاريف المنزل والأبناء، لتتفاجئ بتركه للمنزل بعد أسبوع واحد من تركها العمل.

وتواصلت والدة الزوج مع زوجته لتخبرها أن نجلها قام بتطليقها غيابياً لدى مكتب أحد المآذين، وأخبرتها أنه كان بإمكانها الحفاظ على بيتها بعيداً عن "الخراب" لو أنها وجدت عملا آخر.

وقالت المحامية إن موكلتها ذهبت إلى المأذون لاستلام ورقة طلاقها، وبدأت في إجراءاتها القانونية، وحكمت محكمة الأسرة لصالحها وألزمت الزوج بدفع مبالغ النفقات.

إقرأ ايضا

2016_5_17_15_27_37_502

بعد أسبوع زواج.. عروس تطلب خلع زوجها: ما زلت عذراء وهذا ما يحدث عندما اقترب منه

2024_7_23_14_35_30_76

أول بيان من البحوث الفلكية بشأن أنباء حدوث تسونامي في البحر المتوسط

2024_7_5_1_44_39_525

بعد غضب المصريين.. تركي آل الشيخ يعلن إعادة النظر في إنتاج فيلم أحمد حلمي

أخبار متعلقة

Capture

بعد سجنه 14 عاماً.. مواجهة مؤثرة بين امرأة ورجل اتهمته زوراً باغتصابها

BB1pJnOi

شيرين عبد الوهاب ترد على أنباء عودتها لـ حسام حبيب (بيان رسمي)

Capture

الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تعلن طلاقها من الشيخ مانع وتكشف السبب الصادم

عضوة

"زوجي بيخوني ومفيش بينا أي علاقة زوجية".. عضوة بالفتوى تفاجئها بالرد

خلع

تطلب الخلع: عايزني عريانة طول الوقت وبيطلب حاجات صعب اعملها

2018_7_2_13_26_13_713

"بيجيب ستات الورشة".. تطلب الخلع بعدما شاهدت زوجها في أوضاع مخلة