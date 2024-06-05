



تقدم "حجاج. م"، 31 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها خلع زوجته لما وقع عليه من ضرر مبرراً طلبه: "رسمه عيون شاب على ضهرها وشاكك فيها".

يقول الزوج في دعواها التي حملت رقم 1347 لسنة 2023: تزوجت من " أسماء. ع"، 27 سنة، زواجًا تقليديًا بعد ترشيحها من الأهل وعقب التعارف عليها وجدتها بشوشة بطريقة جعلتني أتمسك بالزواج منها، وبعد فترة خطبة شهرين فقط، انتقلنا إلى عش الزوجية دون معرفة كامل تفاصيل حياتها.

أضاف "حجاج" – وفق مصراوي-: تعايشت مع زوجتي بكل حب ولم أجد منها غير ذلك، لكني اندهشت لما وجدته على ظهرها "رسمه عيون على ضهرها"، وبعد سؤالها كانت الإجابة: "رسمة عادية".

يشكو الزوج زوجته أسرتها قائلاً: وجدت بمستلزماتها الخاصة رسالة من حبيبها السابق تفسر بأن تلك الرسمة الموجودة على جسدها هي لـ "عيونه" حتى يكن معها طوال حياتها ويراقبها مهما كانت الظروف.

تابع: غضب الأهل وحاولت زوجته بكل الطرق إقناعي بالبقاء معها لكن الشك تمكن من قلبي وعقلي، فطالبتها بالطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس وأقمت دعوى تطليق للضرر منها، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.