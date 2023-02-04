السبت، 04-02-2023
10:16 ص
أقام "مروان س." دعوي قضائية أمامة محكمة الأسرة
بالتجمع الخامس
، يطلب تطليق زوجته "شهد. ص"، للضرر الذي وقع عليه، مبررًا
طلبه: "مراتي بتطلب من جارنا يجبلها زبادو بالفراولة".
وقال الزوج الذي يبلغ من العمر 35 سنة، في دعواه إنه تعرف
قبل 3 سنوات، على زوجته ونشأت بينهما قصة حب استمرت عام ونصف تكللت بالزواج، ومرت حياتهما
الزوجية في سعادة رزقا خلالها بطفلهما سنتين.
وأكمل "مروان" إنه خلال فترة زواجه، دأب على إسعاد
زوجته وتلبية متطلباتها: "بجبلها وأنا طالع البيت كل متطلباتها من حلويات لأكل
وشرب مش مخليها محتاجة حاجة".
وأضاف الزوج: "بعد 3 سنوات زواج اكتشفت أن زوجتي تطلب
كل يوما من ابن الجيران وهو طالع يجبلها زبادو بالفراولة"، لافتًا إلى أنها كانت
تتظاهر بحبها طوال الوقت، لكن كانت على علاقة بالجار بسبب "الهدايا والشوكولاته
والزبادو"، بحسب ما روايته عن ردها بسبب معاتبتها: "انت بتنسى وهو عارف إن
بحبها".
يشير الزوج إلى أن الجيران حذروه من أفعال زوجته مع ابن الجيران،
موضحا أنه منذ تلك اللحظة، قرر مراقبها، وأوهمها أنه نائم، ثم سمعها تطلب من جارهما
"زبادو"، وعند استيقاظه أغلقت الهاتف مسرعة فضربها، وحبسها حتى جاء والدها،
واعترفت بفعلتها.
وفي النهاية لجأ الزوج إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس
،
لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 1294 لسنة 2021 وما زالت الدعوى منظورة أمام
المحكمة لم يتم الفصل فيها.