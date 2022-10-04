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يضبط زوجته متلبسة بالخيانة مع جاره على سريره.. وقرار صادم من المحكمة: برضاها

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خيانة زوجية
Native
Teads
الثلاثاء، 04-10-2022 10:19 ص


تمكن زوج أردني من ضبط زوجته متلبسة بالخيانة الزوجية مع جارهما داخل منزله وفي غرفة نومه، وأبلغ الجهات الأمنية التي قبضت على الزوجة والعشيق.
وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة أردنية، بالسجن سنة على شاب بتهمة إفساد رابطة الزوجية، وأسقطت عنه تهمة هتك عرض امرأة متزوجة.

تفاصيل الواقعة تبدأ عندما ضبط مواطن أردني زوجته متلبسة بالخيانة مع شاب داخل منزل الزوجية، فقدم شكوى ضدهما، وألقي القبض على الشاب.

وكشفت التحقيقات أن الزوجة (28 عاما)، تعرفت على شاب من جيرانها، وتطورت العلاقية بينهما إلى علاقة غرامية في منتصف 2021.

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة أرسلت صورها الشخصية للمتهم، وبعدها تردد على بيتها وقت غياب الزوج، ثم حدثت ممارسات جنسية بينهما، لم تصل إلى حد المعاشرة الزوجية، مشيرة إلى أن الشاب أكد لها نيته الزواج منها إذا تطلقت من زوجها.

ونظرت محكمة الجنايات الكبرى القضية، ولم تُدن الشاب بتهمة هتك العرض، لأن العلاقة تمت برضاها دون إكراه، كما أنها تجاوزت سن الحماية القانونية، فيما أدانته بجنحة إفساد الرابطة الزوجية.
 

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