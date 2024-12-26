يضبط زوجته في أحضان عشيقها على سرير الزوجية.. تفاصيل جريمة دار السلام

جريمة قتل مأساوية وقعت أحداثها في منطقة دار السلام، حين أقبل عامل نقاشة على قتل عشيق زوجته، بعدما ضبطه بغرفة نومه رفقة الزوجة، فيما ألقت الزوجة بنفسها من نافذة غرفة النوم لتلقى حتفها في الحال.

تفاصيل الواقعة بدأت حينما عاد الزوج من عمله إلى منزله فوجد شريكة حياته في أحضان "عشيقها".

لم يتمالك الزوج أعصابه وقام بإغلاق باب الشقة حتى يتمكن من الإمساك بالعشيق، ثم استل سكينا من المطبخ وطعن الشاب البالغ من العمر 30 سنة، 5 طعنات متفرقة بالجسم.

قبل أن تسيل دماء العشيق حاولت الزوجة الهرب من الشقة -خوفًا أن تلقى مصير عشيقها- لكنها لم تتمكن من الوصول إلى باب الشقة، فقفزت الزوجة من الطابق الخامس لتبقى جثة هامدة.

دقائق معدودة وقام أهالي منطقة دار السلام بإبلاغ غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بتفاصيل الواقعة، ووجود جثتين لشاب وربة منزل.

بدوره كلف مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بسرعة كشف غموض الواقعة وتشكيل فريق بحث للواقعة.

وبالفحص وإجراءات التحريات تبين أن الزوج عاد إلى المنزل فوجد زوجته مع رجل غريب بغرفه نومه، فاستل سلاحا أبيض، وطعن العشيق عدة طعنات متفرقة بالجسم.

فيما حاولت الزوجة الهرب بأن قفزت من الطابق الخامس ولقيت مصرعها، بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوج، واعترف أثناء سؤاله عن تفاصيل الواقعة، مبررًا أنه انتقم لشرفه من زوجته التي خانته مع آخر، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه.