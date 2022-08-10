يضبط زوجته تخونه في شقة بالمقطم وبعد القبض عليها فجرت مفاجأة صادمة

الأربعاء، 10-08-2022
12:14 م
ضبط الزوج زوجته متلبسة بخيانته، داخل شقة في منطقة
المقطم
، وأبلغ الشرطة
، ليتم تحرير محضر زنا لها.
لكن الصدمة عندما اعترفت الزوجة خلال التحقيقات بأن المتهم
الثاني زوجها عرفيا وليس عشيقها كما ادعى زوجها الأول.
وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتحفظ رجال المباحث على
ربة منزل وعشيقها، وبسؤال المبلغ أفاد أنه ضبط زوجته داخل شقة مستأجرة بدائرة القسم.
تم إحالة الزوجة إلى المحاكمة، ومن المقرر أن تصدر محكمة
جنح المقطم
، اليوم الأربعاء، حكمها على ربة المنزل وزوجها الثاني بتهمة الجمع بين زوجين
والزنا.