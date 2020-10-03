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يصيبك بهذا المرض.. أزهري: احذروا من النوم على الظهر

الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف
الدكتور إبراهيم رضا
 
السبت، 03-10-2020 01:39 م إيمان هاني

أوضح الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أن الجاثوم حالة شيطانية تعتلي الإنسان وتعد من أصعب اللحظات التي تمر على الكائن الحي، معقبا: "ظاهرة الجاثوم تحتاج إلى مزيد من الدراسة".

وأضاف خلال حواره لفضائية "إم بي سي مصر": "أكثر من يتعرض للجاثوم هو من ينام على ظهره، مشيرًا إلى أن وضعية النوم مرتبطة ارتباط وثيق بالتعرض للجاثوم.

ونصح بتجنب البكاء والحزن والتعرض للضغوطات النفسية قبل النوم لأنها تعتبر من أخطر مسببات الجاثوم، مطالبًا بتطبيق إرشادات النبي، عليه الصلاة والسلام، في النوم، قائلا : كان من هدي النبي وهو داخل للفراش أن يتوضأ للنوم، ويحرص على أن ينام على جانبه الأيمن، ويداوم على قراءة الأذكار، روشتة طبية من سنة النبي تقلل التعرض للجاثوم".

 

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