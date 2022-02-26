الأحد 27 فبراير 2022
توقيت مصر 10:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

تفاصيل العثور على فنان شهير ميتًا داخل حمام شقته بالجيزة (صور)

صادم.. مصرع فتاة أثناء رفع الأثقال داخل صالة جيم وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث

قرار جديد بوقف إعلامي شهير عن الظهور على أي وسيلة إعلامية

أطاح بالجميع.. قرارات عاجلة من مرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك من الوداد

حكم قضائي بفصل مدير مدرسة ومعلمة بسبب ما حدث بينهما داخل سيارته

جرائم روسيا في أوكرانيا.. مدرعة تدهس سيارة بداخلها مواطن «فيديو»

مصر للطيران تعلن عن شرط جديد لآداء العمرة

ضعف جنسي وعدم القدرة على الإنجاب.. تأثيرات «كورونا» على المتعافين

10 دقائق تمحو ذنوبك..الإفتاء ترد على سؤال مواطن

ADS
 

يصور أفلام جنسية داخل شقته بوجود زوجته.. مفاجآت في قضية أخصائي تحاليل الحوامدية

images
ا
Native
Teads
السبت، 26-02-2022 11:09 ص


«بابا بيتحرش بيّ وبيضرب ماما».. فحوى البلاغ الذي قدمته فتاة عمرها 15 عامًا لشرطة النجدة ضد والدها في منطقة الحوامدية بالجيزة، لتكتشف الشرطة بعد حضورها لمسكن المشكو في حقه مآسٍ جديدة.
بحضور فريق أمني إلى الشقة محل البلاغ، عثروا على سيدة أربعينية في حالة يرثى لها، بالكاد لا تستطيع القيام من مكانها وتعاني ضعفًا شديد في الإبصار.
السيدة حكت أنها «محبوسة بالشقة منذ 4 سنوات، وزوجها يعتدي عليها بالضرب ويمارس بحقها كل أشكال التعذيب».
حارس العقار محل الواقعة أخبر الأمن بعدم حضور صاحب الشقة بعدما عرف بحضور الأمن.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، بعد إعداد أكمنة له، وتبينّ أنه هارب من أحكام قضائية بلغت 10 سنوات في قضايا تزوير.
وضمن المآسي التي كشفتها التحقيقات أن «الزوج زور شهادة وفاة لزوجته ليستولى على ميراثها، فضلًا عن تزويره بطاقتين باسمين مختلفين».
وبتفيش مسكن المتهم، عُثر على فلاشة تحوي أفلامًا جنسية له مع فتيات ساقطات كان يحضرهن لشقته.
واتضح أن المتهم ارتبط بزوجته في المنيا، وحضرا إلى الحوامدية وأنجبا 4 أطفال أكبرهم كانت الطفلة محررة البلاغ.
 

إقرأ ايضا

206004

طلب مؤثر من سمير صبري بسبب مرضه.. والرئيس يتدخل

g

تفاصيل العثور على فنان شهير ميتًا داخل حمام شقته بالجيزة (صور)

Capture

صادم.. مصرع فتاة أثناء رفع الأثقال داخل صالة جيم وكاميرا مراقبة تكشف ما حدث