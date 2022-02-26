يصور أفلام جنسية داخل شقته بوجود زوجته.. مفاجآت في قضية أخصائي تحاليل الحوامدية

السبت، 26-02-2022
11:09 ص
«بابا بيتحرش بيّ وبيضرب ماما».. فحوى البلاغ الذي قدمته
فتاة عمرها 15 عامًا لشرطة النجدة ضد والدها في منطقة الحوامدية بالجيزة
، لتكتشف الشرطة
بعد حضورها لمسكن المشكو في حقه مآسٍ جديدة.
بحضور فريق أمني إلى الشقة محل البلاغ، عثروا على سيدة أربعينية
في حالة يرثى لها، بالكاد لا تستطيع القيام من مكانها وتعاني ضعفًا شديد في الإبصار.
السيدة حكت أنها «محبوسة بالشقة منذ 4 سنوات، وزوجها يعتدي
عليها بالضرب ويمارس بحقها كل أشكال التعذيب».
حارس العقار محل الواقعة أخبر الأمن بعدم حضور صاحب الشقة
بعدما عرف بحضور الأمن.
وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، بعد إعداد أكمنة له، وتبينّ
أنه هارب من أحكام قضائية بلغت 10 سنوات في قضايا تزوير.
وضمن المآسي التي كشفتها التحقيقات أن «الزوج زور شهادة وفاة
لزوجته ليستولى على ميراثها، فضلًا عن تزويره بطاقتين باسمين مختلفين».
وبتفيش مسكن المتهم، عُثر على فلاشة تحوي أفلامًا جنسية له
مع فتيات ساقطات كان يحضرهن لشقته.
واتضح أن المتهم ارتبط بزوجته في المنيا، وحضرا إلى الحوامدية
وأنجبا 4 أطفال أكبرهم كانت الطفلة محررة البلاغ.