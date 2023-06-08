يسري نصر الله: اختفاء عبلة كامل أفضل من تحريمها الفن





علق المخرج يسري نصر الله، على غياب الفنانة عبلة كامل عن الوسط الفني منذ فترة طويلة.

وقال يسري نصر الله خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج "مصر جديدة" عبر قناة ETC،:" عبلة كامل حرة في اختفائها وأحسن بكتير من إنها تقول اعتزلت عشان الفن حرام".

وأضاف: "هي قررت عايزة تقعد في بيتها وحاسة إنها مجهدة، وأنا ساعات بيجيلي نفس الإحساس من الأضواء طول الوقت".

ومن جانبه طالب يسري نصر الله مهرجان القاهرة السينمائي، بتكريم الفنانة عبلة كامل مؤخرًا حيث شارك متابعيه، منشورًا له عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك جاء فيه:" مش آن الأوان بقى نكرم ست الكل عبلة كامل".

وتعاونت الفنانة عبلة كامل مع عدد من أشهر نجوم الدراما والسينما المصرية والمسرح طوال مسيرتها وكان أبرزها مع يوسف شاهين في "وداعاً بونابرت" عام 1985، مسرحية "وجهة نظر" 1989 بطولة محمد صبحي، مسلسل "ليالي الحلمية" وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة عبلة كامل الفنية كانت بالأداء الصوتي لفيلم "الفارس والأميرة" عام 2020 تأليف وإخراج بشير الديك.

