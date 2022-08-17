يرقد في المستشفى.. تفاصيل حادث وزير التنمية المحلية الجديد على طريق العلمين (صورة)

الأربعاء، 17-08-2022
10:02 ص
تعرض وزير
التنمية المحلية الجديد اللوائ هشام آمنة إلى حادث
تصادم مروع على طريق العلمين
.
وكشف الدكتور
خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن حقيقة إصابة الوزير
بنزيف في
المخ، مشيرًا إلى أن ما يتردد بشأن طبيعة الحادث
وإصابة الوزير
بنزيف شائعات.
وأوضح خلال
مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذى بث على قناة Etc،
مساء أمس الثلاثاء، أن وزير
التنمية المحلية اللواء هشام آمنة بخير وتعرض لكدمات
بسيطة، وهو الآن تحت الإشراف الطبى، والحادث
ناتج عن اصطدام الموكب بسيارة نقل
قامت بقطع الطريق.
وعن حالة الموكب
المرافق لوزير
التنمية، أكد قاسم أنه يتم اللازم معهم من إسعافات أولية، والإصابات
عبارة عن حارس مصاب بكسر بعظام الوجه والأنف وقاع العين والفك العلوى، أما باقى
الزملاء بخير.