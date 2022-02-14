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يذبح عروسته ويحرق جثتها في حدائق المعادي والسبب صادم!

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الإثنين، 14-02-2022 01:08 م

أقدم زوج على جريمة بشعة في حق زوجته العروس التي لم يمر على زواجهما سوى شهر العسل، حيث ذبحها وأحرق جثتها في جريمة يُندى لها الجبين.
وفي التفاصيل شهدت منطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، جريمة بشعة، بعدما قتل الزوج زوجته بعدة طعنات وحرق جسدها بسبب 5000 جنيه.
تلقى قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بلاغًا من المستشفى بوصول جثة ربة منزل سورية الجنسية في العقد الثالث من عمرها مصابة بعدة طعنات في جسدها وحروق في جسدها بمنطقة حدائق المعادي وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، متزوج منها منذ 3 شهور، والمجني عليها من إحدى الدول العربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
وروى أحد الجيران «عبد الحليم .م»: «طلعنا جبناه من فوق وتحفظنا عليه لحد ما سلمناه لضباط المباحث، والزوجة من إحدى الدول العربية تركت بلادها هرباً من الجحيم وعاشت بالقاهرة بعد إنجابها طفلين بحثاً عن الأمان فخدعها وأوقعها في شباكه وخطط للزواج منها ونجح في ذلك، وعقب الزواج أجبرها على النزول للتسول أمام مسجد الفردوس من أجل إطعام طفليها وبعدما شاهد ما تجمعه طمع في أموالها، وطلب منها خمسة آلاف جنيه، وعندما رفضت، حبس طفلتها داخل غرفة، وأرسل طفلها لشراء أغراض وانفرد بها وأنهى حياتها».
وأضاف أحد الجيران – حسب الوطن-  أن المتهم أحرق جسدها تهديداً، وحينما زاد عنادها طعنها ثلاث طعنات وحينها بدأت في الصراخ، وبعدما شعر بتجمع الأهالي لإنقاذها من براثنه ذبح رقبتها وحاول الهرب إلا أن الأهالي تمكنوا منه وأبلغوا الشرطة التي حضرت في الحال وألقت القبض عليه.
 

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