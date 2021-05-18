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يديعوت أحرونوت تكشف حجم القتلى والمصابين الإسرائليين اليوم

القتلى والمصابين الإسرائليين
القتلى والمصابين الإسرائليين
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الثلاثاء، 18-05-2021 07:23 م محمد فضل
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيليين اثنين جراء القصف الصاروخي على أشكول.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن إصابة خطيرة جراء القصف الصاروخي المباشر لسيارة في بئر السبع.

فيما أفادت "روسيا اليوم"، بوقوع 14 إصابة، بينها 4 خطيرة، و 1 حرجة جدا، في صفوف الإسرائيليين جراء سقوط صاروخ على مبنى في أشكول.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع "ملكة" العسكري.

وأشارت "كتائب القسام" إلى قصفها أسدود برشقة صاروخية للمرة الثالثة اليوم وقصف "ناحل عوز" بقذائف الهاون، مؤكدة أنها قصفت "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل "ردا على استمرار العدوان".

كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".

من جهتها، أكدت ألوية "الناصر صلاح الدين" أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".

هذا وقالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي": "لا يزال فرسان الوحدة المدفعية يدكون مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل".
 

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