الخميس 03 نوفمبر 2022
توقيت مصر 18:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق

يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

حكاية «عنتيل بورسعيد» مع 43 سيدة (تفاصيل صادمة)

إعلان وهمي على فيسبوك يتسبب في اغتصاب فتاة

جريمة مروعة.. يقتلان صديقهما «قربانًا للجن» لفتح مقبرة أثرية (صور)

أحمد حسام يهاجم فيريرا: «أيه اللي انت بتعمله ده»

بعد التسريب الصوتي.. النيابة تستمع لأقوال شيرين ومحاميها: هناك مفاجآت

زوجة أمام القاضي: «ضبطته متلبس ومسبش واحدة من قرايبي ولا جيراني إلا ونام معاها»

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. صعود جديد للدولار أمام الجنيه

وفاة أول أسيرة فلسطينية في مصر.. ومحمود عباس يصدر بيانًا

ADS
 

يخطفون فتاة وخطيبها ويعتدون عليها جنسيًا داخل سيارة لكنها أوقعت بهم بحيلة ذكية

y1EFqfgP9jlBgkfdFtpiwGYcPRRrgTCl7MVxF9lY
ارشيفية
Native
Teads
الخميس، 03-11-2022 02:45 م
استطاعت فتاة أردنية ، أن تترك خيطًا رفيعًا لرجال الأمن العام بالأردن، وأطاحت بثلاثة مجرمين ارتكبوا 6 جرائم بشعة بعدة مناطق خلال الفترة الممتدة من 2018- 2019.

وارتكب المُدانون الثلاثة عدة جرائم تمثلت في خطف فتاة من خطيبها ليلًا والاعتداء عليها في منطقة خالية، ورغم مقاومتها لهم وصلت إلى حد إلقاء نفسها من مركبتهم؛ إلا أنهم اعتدوا عليها.

وقبل أن تغادر مركبتهم خلعت عدسة لاصقة تستخدمها في عينها ورمتها في مركبة الجناة، وقرطًا كانت تلبسه في أذنيها، لتُقيم عليهم الدليل أمام القضاء، الذي تَوصل إلى تغليظ العقوبة بهذا الحكم.

فيما لم تكن هذه الفتاة الضحية الأولى ولا الأخيرة؛ بل تَبَيّن للمحكمة أن الجناة ارتكبوا أكثر من 6 جرائم من هذا النوع؛ حيث كان أسلوبهم هو خطف الفتيات والاعتداء عليهن.

بالإضافة لسكب الغاز على أجسادهن وتعذيبهن، والاعتداء على من يرافقهن سواء كان خطيبها أو أحد ذويها بطرق مختلفة، واستمروا على هذا الحال حتى استطاعت الفتاة الإيقاع بهم مدعومة بجهاز الأمن العام الذي جمع الأدلة من مسرح جرائمهم.

وتوصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى معاقبة اثنين منهما بالوضع في الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 45 سنة، والثالث لمدة 40 سنة.
 

إقرأ ايضا

Capture

بالفيديو.. لحظة محاولة اغتيال عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق

images

حكاية «عنتيل بورسعيد» مع 43 سيدة (تفاصيل صادمة)

15-1-2022_14_42_57_GomhuriaOnline_11642250577

إعلان وهمي على فيسبوك يتسبب في اغتصاب فتاة

أخبار متعلقة

5f22e18d4c59b71cac446ad9

سعودي يقتل والد زوجته ويهرب إلى الأردن وبعد 24 ساعة كانت المفاجأة

images

جعلهن يقلدن الأفلام الجنسية معه.. المؤبد لمعلم الجيزة بتهمة هتك عرض 5 طالبات

قصة-التحرش-في-ليان-عبدالله-في-موسم-الرياض-كاملة11

«مسكوا كل مكان بجسدي».. فيديو صادم لهتك عرض مشهورة سعودية في مكان عام

2018_9_3_14_38_18_139-740x470

حُسن الخاتمة.. تصعد روحه أثناء سجدوه في صلاة المغرب (فيديو)

Capture

هل مصر بينهم؟.. دول عربية ضمن أتعس 10 بلدان في العالم

images

«خدّرني ونام معايا في العيادة».. القبض على طبيب نساء شهير في مدينة نصر